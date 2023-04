Mislim svoje mesto: Tatarski iz diskonta

Pred več desetletji so vsi Ljubljančani vedeli, da imajo najboljše krvavice in tatarski biftek v delikatesi hotela Slon, najboljšo pašteto iz gosjih jeter v delikatesi Kham v Zvezdi, najboljši sladoled pa pri Petričku na Cankarjevi cesti. Za posebne priložnosti so meščani tja hodili po izbrano jedačo, sloves trgovin pa je prehajal iz roda v rod, prav tako kot je v nostalgičnih spominih starejših meščanov zapisan okus dobrot iz trgovin, ki ne obstajajo več. Sline nostalgije se cedijo celo ob mastnem ocvrtem krompirčku v papirnatem škrniclju izpred kina Union, nostalgični gurmanizem pa si meščani hodijo zdravit v slaščičarno Maxi, kjer z veliko žlico zajemajo kose emonske rezine.