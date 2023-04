V Orehku šokirani nad načrtom gradnje železnice

Prebivalce Orehka razburja načrtovana gradnja nove železniške povezave med Kranjem in Ljubljano. Prepričani so, da gre za škodljiv poseg v okolje in uničenje njihovega kraja, zato združeni v civilno iniciativo odločno nasprotujejo velikopoteznemu državnemu projektu.