Od skupno 534 pritožb jih je bilo 334 rešenih brez obravnave v pomiritvenem postopku ali pred senatom, 111 pa jih je senat v pomiritveni postopek odstopil policijskim vodjem. Pritožbeni senat je skupno obravnaval 55 pritožb, so sporočili iz ministrstva. Delež utemeljenih pritožb, ki so bile obravnavane pred pritožbenim senatom, je bil tako 28-odstoten, kar je več kot leta 2021, ko je bil njihov delež 19-odstoten, so navedli na ministrstvu.

Med rešenimi pritožbami se jih je največ nanašalo na zagotavljanje javnega reda in miru. Sledijo varnost cestnega prometa, odkrivanje in preprečevanje kriminalitete, varovanje državne meje in obravnavanje tujcev, so našteli na ministrstvu.

Največ očitkov se je nanašalo na komunikacijo policistov

Največ očitkov se je nanašalo na komunikacijo policistov, glede česar so bili izpostavljeni nedostojni in nekorektni odnosi, domnevna prekoračitev oziroma neupravičena ali nesorazmerna uporaba policijskih pooblastil, domnevno neukrepanje policistov in domnevno neupravičena ali nesorazmerna uporaba prisilnih sredstev. Največ pritožb je bilo vloženih na Policijski upravi (PU) Ljubljana, najmanj pa na PU Nova Gorica.

V vseh primerih utemeljenih pritožb je policija ministrstvu poročala o sprejetih in izvedenih ukrepih. V večini primerov so bili z vpletenimi policisti opravljeni opozorilni razgovori, posamezni primeri pa so bili obravnavani bodisi v okviru delovnih sestankov bodisi dnevno ob napotitvah policistov na delo, so sporočili iz notranjega ministrstva. S temi primeri so bili seznanjeni tudi vsi policisti enot, v katere so bili razporejeni policisti, zoper delo katerih je bila vložena pritožba, so dodali.

V petih primerih je bila pritožbena zadeva, zaradi razlogov za sum, da je policist s svojim ravnanjem storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, poslana v obravnavo oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem državnem tožilstvu, so še navedli na ministrstvu.