Kanadska blagovna znamka ALDO je svojo modno zgodbo pričela pisati pred 50-mi leti in trenutno beleži preko 1.650 trgovin v 110-ih državah. Na Hrvaškem so odprli že pet trgovin, outlet trgovino, imajo pa tudi spletno trgovino. Največja prodajalna ALDO se nahaja v Zagrebu v City centru East.

»Med ženskimi čevlji je največ povpraševanja po modelu Stessy, ki je hkrati tudi najbolj prodajan model, moški na Hrvaškem pa prisegajo na elegantne modele Cortleyflex, Miller in podobne,« je povedal predstavnik blagovne znamke ALDO za Slovenijo in Hrvaško.

»V trgovini v Ljubljani lahko najdete modele obutve za vse priložnosti, od elegantnih klasičnih do superg, od mokasink do modelov brez pete, sandalov in modelov za svečane priložnosti. Poleg obutve pa si lahko omislite tudi podoben in ujemajoč modni dodatek, kot je torbica ali nahrbtnik, nakit in drugo,« je še pojasnil sogovornik in poudaril, da je prav gotovo prednost njihove blagovne znamke, ki zdaj osvaja tudi Slovenijo, sledenje svetovnih modnih trendov in raznolika obutev za vse priložnosti po dostopnih cenah.

Ne le trend, tudi ekološka odgovornost in tehnološko dovršene inovacije

Poleg spremljanja svetovnih modnih trendov pa je fokus te modne blagovne znamke tudi ekološka odgovornost in tehnološko dovršene inovacije. ALDO se tako lahko pohvali kot prva modna blagovna znamka, ki je certificirana kot brezogljična, saj poleg sledenja ekološki filozofiji veliko energije namenja tudi kreiranju posebnih kolekcij iz recikliranih materialov.

Tako so se podpisali tudi pod ALDO inovacijo imenovano Pillow Walk, ki v ospredje postavlja predvsem modno in udobno obutev. Pillow Walk modeli so razviti s pomočjo posebne tehnologije, kjer se v obutev vgrajuje posebna penasta notranjost, nameščena na delih stopala, ki so najbolj na udaru med hojo; pete in sredinski del stopala. Mehki vložki omogočajo udobno hojo, blažijo udarce med samo hojo ter poleg udobja nudijo tudi dodatno stabilnost, ravnotežje ter v skladu s tem tudi drugačno samozavest.

Trgovina ALDO v Ljubljani pa ne bo edina v Sloveniji, predstavniki blagovne znamke so obljubili, da je v njihovem načrtu v prihodnosti tudi širjenje trgovin po drugih mestih po Sloveniji.