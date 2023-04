Skupina za odzivanje na vulkanske izbruhe na Kamčatki (KVERT) je sporočila, da se je oblak pepela premaknil več sto kilometrov severno in jugozahodno od Šiveluča, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozorili so, da lahko kadarkoli pride do izbruhov pepela, visokih do 15 kilometrov, kar lahko vpliva na letala na mednarodnih linijah in na nizko leteča letala.

Ruska agencija za zračni promet Rosaviacija pa je sporočila, da so posadke letal pozvali, naj zagotovijo varnost svojih letov. Dodale so, da so regionalne ekipe za upravljanje zračnega prometa pripravljene pomagati posadkam pri izbiri alternativnih varnih poti.

Guverner Kamčatke Vladimir Solodov je povedal, da je pepel prizadel tri vasi, prebivalce teh odročnih krajev pa je pozval, naj ostanejo doma. Sporočil je še, da so šole zaprte.

Šiveluč je eden največjih ognjenikov na Kamčatki, ki je sicer zelo redko poseljena. Po ocenah v radiju sto kilometrov od vulkana živi manj kot 12.000 ljudi. Polotok Kamčatka, ki meri 1200 kilometrov v dolžino in 450 kilometrov v širino, ima okoli 160 vulkanov, od katerih jih je približno 30 aktivnih. S polotoka so v nedeljo poročali o izbruhu vulkana Bezimjani, ko je prv tako bruhal pepel.