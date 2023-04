Prva tretjina je minila brez zadetkov, v drugi je bil za kralje uspešen Artur Kalijev. V začetku zadnje tretjine je prednost na 2:0 povišal Vladislav Gavrikov, za končni izid pa je poskrbel Drew Doughty, ki je zadel v nebranjena vrata. Anže Kopitar je odigral 17:52 minute tekme, v tem času je sprožil en strel proti vratom Collina Delia (25 obramb). Na drugi strani je vratar domačih Joonas Korpisalo zaustavil vseh 20 strelov gostov in prvič v sezoni ter četrtič v NHL ohranil mrežo nedotaknjeno.

Igralci Los Angelesa so s 102 točkama tretji v pacifiški skupini, z dvema točkama zaostanka jim sledijo Seattle Kraken, ki so v Arizoni premagali Coyotes s 4:1; Justin Schultz in Matty Beniers sta zadela v razmaku minute in 14 sekund.

Tisoča točka Joe Pavelskega

Joe Pavelski je dosegel tisočo točko v NHL karieri, v kateri je na 1248 tekmah zbral 448 golov in 552 podaj. Ekipo Dallas Stars je povedel v vodstvo s 5:0 že v drugi tretjini tekme, na koncu je s soigralci v Detroitu slavil s 6:1 nad rdečimi krili. S tem se je Dallas po točkah izenačil na čelu centralne skupine s Coloradom.

Dve točki za njima je tretja Minnesota. Marcus Johansson je dvakrat zadel proti koncu zadnje tretjine za zmago Minnesote Wild v Chicagu nad Blackhawks s 4:2. Chicago je skupaj s Columbusom najslabša ekipa lige.

V metropolitanski skupini so na vrhu ostali igralci Caroline Hurricanes s 109 točkami, Čeprav so v Ottawi izgubili z 2:3 proti Senators. Za tokrat prostim New Jerseyjem (108 točk) so tretji New York Rangers (107), na domačem ledu so po kazenskih strelih izgubili z 2:3 proti Buffalo Sabres. Casey Mittelstadt je najprej izenačil v zadnji tretjini, nato pa zadel odločilni gol v peti izmenjavi kazenskih strelov za zmago gostov.

Ti se še borijo za končnico Stanleyjevega pokala, kot tudi Florida Panthers, z 2:1 so jih sicer po podaljšku, ki ga je odločil John Tavares, premagali Toronto Maple Leafs. Panterji imajo točko prednosti na lestvici pred New York Islanders, ki so izgubili v ameriški prestolnici proti Capitals z 2:5.

Calgary brez play-offa

Winnipeg Jets so San Jose Sharks odpravili s 6:2 in imajo v boju z izločilne tekme sezone tri točke prednostni pred Nashville Predators, ki so s 3:2 po kazenskih strelih v Calgaryju premagali Flames. Slednje je iz boja za končnico dokončno izločil Tommy Novak, ki je odločil dvoboj.