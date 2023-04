Dodali so, da bo v središču vaje zaščita ruske trgovinske mornarice in morskih poti, kot je Severovzhodni prehod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vojaška vaja bo trajala več dni, v njej pa bodo preizkusili tudi usklajevanje med letalskimi, morskimi in kopenskimi silami, so še dodali.

Severovzhodni prehod je ladijska pot med Atlantskim in Tihim oceanom, ki vodi vzdolž arktičnih obal Norveške in Rusije. Zaradi podnebnih sprememb in posledičnega topljenja ledu pridobiva na strateškem in gospodarskem pomenu.

Za Rusijo je pomemben zaradi lažjega izvoza surovin z ruskega Daljnega vzhoda, kot je zemeljski plin, ki ga potem utekočinjenega prevažajo s severa Sibirije.

Da bi uveljavila svoje zahteve po polarnem območju, je sicer Moskva pred več kot desetimi leti ustanovila enote, specializirane za bojevanje na Arktiki.