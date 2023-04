ZDA in Filipini ob naraščajočih napetosti s Kitajsko začenjajo največje vojaške vaje doslej

Filipini in ZDA so v senci naraščajočih napetosti s Kitajsko danes začeli največje skupne vojaške vaje doslej, s čimer državi utrjujeta obnovljeno vojaško zavezništvo. Na vajah sodeluje skoraj 18.000 ameriških in filipinskih vojakov. Letos bodo prvič vključevale tudi vaje z bojnim streljanjem v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti tudi Peking.