Šarec se bo glede na napoved obrambnega ministrstva srečal z brazilskim obrambnim ministrom Josejem Muciom Monteirom in argentinskim kolegom Jorgejem Taiano. Predviden je tudi podpis sporazuma med slovensko in brazilsko vlado o sodelovanju na obrambnem področju ter sporazuma glede varovanja in prenosa tajnih podatkov med Slovenijo in Brazilijo.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, sporazum odpira nove možnosti sodelovanja na obrambnem področju, predvsem s povezovanjem aktivnosti obeh vojsk, pa tudi sodelovanja pri razvoju obrambnih zmogljivosti z vključevanjem razvoja in raziskav ter povezav obeh obrambnih industrij.

V Braziliji bo poleg dvostranskih pogovorov Šarec obiskal sejem s področja obrambe in varnosti v Južni Ameriki (LADD 2023) ter se srečal s predstavniki slovenske obrambne industrije, ki bodo prisotni na sejmu. Hkrati bo opravil tudi pogovore z ostalimi gospodarstveniki, predvsem v smeri iskanja priložnosti za slovensko industrijo v regiji.

V brazilskem Centru za mednarodne odnose (CEBRI) pa bo predaval na temo varnostne situacije v Evropi s poudarkom na Zahodnem Balkanu in slovenskega pogleda na izzive, ki jih ta prinaša.

V okviru obiska Argentine bo minister opravil pogovore o sodelovanju na obrambnem področju, predvsem v smeri iskanja možnosti za skupno sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah. Seznanil se bo tudi s Centrom za skupno usposabljanje v mirovnih operacijah (CAECOPAZ). Prav tako se bo srečal s Slovenci, ki delujejo v argentinski vojski.

Kot še napovedujejo na ministrstvu, bo Šarec v okviru obiskov v Braziliji in Argentini opravil dvostranske pogovore tudi s predstavniki drugih držav iz regije in držav, ki imajo v regiji političen vpliv, predvsem glede seznanitve s kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov in njihove podpore h kandidaturi.