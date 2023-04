Danes bo zmerno do pretežno oblačno

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo, prehodno bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na jugovzhodu do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.