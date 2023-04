Kitarist je umrl zaradi raka. Bil je neverjeten glasbenik, predvsem pa čudovit mož, oče, brat, stric in dedek. »Prijazen, varen, skrben, ljubeč in še veliko več, česar se ne da opisati z besedami,« so na družabnih srečanjih zapisali.

Skupina Abba je zaslovela prav po zaslugi Evrovizije, na kateri je leta 1974 zmagala s pesmijo Waterloo. Četverica je do začetka 80. let posnela osem studijskih albumov, zatem pa so glasbeniki nadaljevali samostojne poti. Uradno sicer niso nikoli objavili razpada skupine, ki je leta 2021 po 40 letih objavila še album Voyage.

Wellander je nastopal tudi z drugimi švedskimi umetniki, kot sta Pugh Rogefeldt in Ted Gärdestad. Sodeloval je tudi pri glasbi za filme Mamma Mia!.