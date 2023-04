Leta 1975 rojeni Pfeifer, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, se je kolektivu Neka pridružil leta 2000. Po šolanju v skupini za pridobitev dovoljenja za upravljanje reaktorja Neka, ki je kot prva opravila usposabljanje na popolnem elektrarniškem simulatorju, je poklicno pot začel kot operater reaktorja, so sporočili iz Neka.

Nadaljeval je kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja. Hkrati je kot inštruktor na simulatorju usposobil dve ekipi novih operaterjev, vodil medresorsko koordinacijo aktivnosti in tako spoznaval druge organizacijske enote v elektrarni.

Izkazal se je kot »izjemen strokovnjak« in leta 2017 prevzel vodenje proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti.

Z aktivno udeležbo v programih Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO oz. World Association of Nuclear Operators nadgrajuje in izmenjuje znanja ter izkušnje v podporo varnemu in učinkovitemu obratovanju jedrskih elektrarn v svetu.

Znanja in izkušnje je pridobival tudi na ameriškem Inštitutu za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn INPO - Institute of Nuclear Power Operations. Je član Združenja Manager. Odlikujeta ga visoka stopnja integritete in varnostne kulture, so še zapisali v Neku.

Upravo Neka sicer pri njenem vodenju elektrarne in družbe zavezujejo meddržavna in družbena pogodba in veljavna zakonodajo, so dodali.

»Dolgoletni predsednik uprave Neka Stane Rožman se je po izjemni poklicni karieri upokojil,« so še zapisali v krški nuklearki.