Okoli Tajvana še vedno prisotne kitajske vojaške ladje in letala

V vodah okoli Tajvana so po koncu tridnevnih kitajskih vojaških vaj danes zabeležili devet kitajskih vojaških ladij in 26 letal, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Kot so dodali na družbenem omrežju Twitter, bodo še naprej pozorno spremljali njihovo gibanje, poročajo tuje tiskovne agencije.