Blinken je »ugotovil, da Rusija Evana Gershkovicha zadržuje neupravičeno,« je povedal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Vedant Patel. »Novinarstvo ni zločin. Obsojamo nenehno zatiranje neodvisnih glasov v Rusiji in vojno oblasti proti resnici,« je dodal.

Preiskovalci ruske obveščevalne službe FSB so Gershkovicha minuli teden obtožili vohunjenja v interesu ZDA. Vse obtožbe je odločno zanikal in izjavil, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo.

Po poročanju medijev je Gershkovich v času, ko so ga priprli, poskušal napisati poročilo o odnosu prebivalstva v Rusiji do poskusov rekrutiranja zasebne vojaške skupine Wagner, ki je v zadnjem času aktivna na fronti v Ukrajini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Gershkovich bo v preiskovalnem priporu do 29. maja, medtem ko čaka na sojenje. Če bo spoznan za krivega, ga čaka zaporna kazen do 20 let.

Ruske oblasti so ga aretirale v času, ko so se odnosi Moskve in Washingtona zaradi vojne v Ukrajini močno poslabšali. Washington že dlje časa obtožuje Moskvo, da samovoljno aretira državljane ZDA, da bi si v zameno zagotovila izpustitve pridržanih Rusov.

Washington si prizadeva tudi za izpustitev Paula Whelana, še enega ameriškega državljana, ki je zaprt v Rusiji. Leta 2018 je bil prav tako obsojen zaradi domnevnega vohunjenja.