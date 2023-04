Niti skoraj deseturna vožnja z avtobusom v Chieti, niti dejstvo, da selektor Dragan Adžić že pred odhodom v Italijo ni mogel računati na kar štiri nosilke igre z lanskega evropskega prvenstva (Ana Gros, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar), dan pred tekmo pa je ostal še brez Nine Žabjek, v nobenem trenutku nista ogrozila zmage slovenskih rokometašic. Nekaj negotovosti je bilo le v začetnih minutah tekme, ko so Italijanke, ki so v prvem krogu kvalifikacij izločile Bolgarke, Slovenke so bile kot udeleženke EP proste, vodile z 1:0 in 2:1. Z golom Tjaše Stanko, ki je bila na koncu tudi najbolj učinkovita igralka tekme, so slovenske rokometašice v sedmi minuti prvič povedle (3:2), do zadnjega izenačenja na tekmi pa je prišlo minuto pozneje, ko je Ghilardi zadela za 3:3.

V nadaljevanju tekme so bile Adžićeve varovanke ves čas boljše nasprotnice, ob koncu polčasa je Tija Gomilar Zickero zadela za 16:10, razlika šestih golov je bila tudi ob odhodu na odmor, po slabih petnajstih minutah nadaljevanja pa so slovenske rokometašice z golom Ane Abine Italijankam pobegnile že za deset golov (26:16). Visoko vodstvo je nekoliko uspavalo Slovenke, ki so v končnici ob nezbrani igri dovolile, da so se jim približale na šest golov zaostanka.

»Glede na to, da smo imeli veliko težav s sestavo ekipe, sem zelo zadovoljen, kako so igralke opravile svojo nalogo v Chietiju. Vendar naloga še ni končana, pred nami je še povratna tekma, ki jo bomo morali odigrati po svojih najboljših močeh. Določene zadeve bo treba izboljšati in verjamem, da bodo tudi gledalci prišli na svoj račun,« je bil s predstavo svojih izbrank zadovoljen Dragan Adžić, ki je v vratih ponudil priložnost vsem trem slovenskim vratarkam, ki so skupno ubranile 38 odstotkov strelov italijanskih rokometašic. Tudi v polju je preizkusil številne taktične zamisli, ki se vedno niso obnesle, saj so njegove izbranke naredile 14 napak, Italijanke recimo štiri manj, zato pa so bile bolj natančne pri strelih proti nasprotnikovim vratom.

»Pristop je bil pravi, čeprav smo tekmo začele nekoliko zadržano, toda v nadaljevanju smo dokazale, da je kakovost na naši strani. Hkrati je bila to tudi priložnost, da so igrale tudi nekatere igralke, ki so do zdaj igrale nekoliko manj, in mislim, da so samo potrdile, da lahko tudi nanje računamo. V vsakem primeru bomo tudi v sredo igrale na zmago, saj se želimo gledalcem predstaviti v čim boljši luči,« je svojega selektorja dopolnila Tjaša Stanko.

Sredina povratna tekma na Kodeljevem, na kateri se bo od dresa slovenske reprezentance poslovila vratarka Branka Zec, ekipi pa se bodo pridružile še Grosova, Lazovićeva ter Erin Novak in Urša Zelnik, ki ju tudi ni bilo v Chietiju, bi morala biti le še formalnost. Seveda ob pravem pristopu, o čemer pa ne gre dvomiti. Za slovenske rokometašice bi bila to osma uvrstitev na svetovno prvenstvo, prvič so na njem igrale leta 1997 v Nemčiji, njihova najboljša uvrstitev do zdaj pa je osmo mesto iz leta 2003 na Hrvaškem.