Za krive je bilo spoznanih 21 članov kriminalne združbe, ki je več kot desetletje spolno zlorabljala sedem otrok, mlajših od dvanajst let, o odurnih in okrutnih napadih poročajo britanski mediji. Izpostavljajo, da je bilo med pedofili tudi osem žensk, starih med 36 in 71 let. Trinajst obsojenih je že prejelo skupno 145 let zapora, ostali na izrek kazni še čakajo. Gre za enega največjih in najhujših takih primerov v zgodovini Velike Britanije.

Dosmrtni zapor za dvajset zlorab

Sodni postopki so se sicer začeli že pred skoraj letom in pol, a mediji do zaključka vseh niso smeli poročati o njih. Na združbo so naleteli po naključju. Policija je preiskavo zagnala leta 2017, potem ko je bila ena od žrtev sprejeta v bolnišnico, pri njej pa so opazili znake zlorabe. Otroke so zaščitili, nato pa ugotavljali, kaj se jim je zgodilo.

Na najvišjo zaporno kazen, dosmrtni zapor z možnostjo zaprositve za predčasni izpust po 18 letih za zapahi, je prejel 38-letni James Evans,in sicer za več kot dvajset kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok. Obenem je prejel dosmrtno prepoved približevanja svojim žrtvam, podobno tudi ostali obsojeni. »Storilci so krivi najbolj grozljivih kaznivih dejanj spolne zlorabe, žrtvam so povzročili hude fizične in duševne rane. Z izjemo ene od storilk, ki je dejanje priznala, ostali niso pokazali niti kančka obžalovanja,« je po zaključku sojenja dejala tožilka Joanna Jakymec. »Sistematične zlorabe, ki so jih otrokom prizadejale te ženske, so ene najhujših, kar sem jih doživel v karieri,« je dejal vodja kriminalistov Paul Dover. Policija je v šestletni obravnavi primera govorila s 70 potencialnimi osumljenci, sodne postopke pa so razbili na tri dele, ker je bilo osumljenih preveč za zgolj enega. Spomnila je na pogum otrok, ki so spregovorili o grozotah, ki so se jim zgodile, saj brez njih do sojenja sploh ne bi prišlo. Nekateri od njih so danes že odrasli, s posledicami travm pa se bodo borili do konca življenja.

Spolne zlorabe otrok moških storilcev so veliko bolje preiskane kot v primerih ženskih storilk. Raziskave kažejo, da je večina nadlegovalcev moškega spola, po ocenah strokovnjakov ženske zajemajo od 0,4 odstotka pa do 4 odstotkov, čeprav mnogi navajajo, da je število storilk spolnih napadov otrok podcenjeno in jih je v resnici veliko več. Družba je namreč manj sovražno nastrojena proti odnosom med dečki in odraslimi ženskami.