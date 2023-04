Načrt Olimpije je bil drugačen. Zeleno-beli so želeli v 30. krogu državnega prvenstva z zmago proti Bravu postaviti dobre temelje pred velikim derbijem z Mariborom, a se jim je zalomilo. Kapetanu Timiju Maxu Elšniku in soigralcem jo je znova zagodla neučinkovitost, saj prevlade niso zmogli pretopiti v zadetek, kar je Bravo kaznoval v drugem polčasu in prek Luke Štora prišel do zmage. Moštvo trenerja Aleša Arnola je s tem naredilo velik korak k obstanku v ligi, kot tudi Radomlje, ki so z 2:0 odpravile Gorico. Maribor je doma suvereno ugnal Koper, Celje pa na gostovanju Muro.

Olimpija znova neučinkovita

Po prevladi Olimpije v prvem polčasu je Bravo v drugem zaigral precej bolj pogumno in bil za to nagrajen v 55. minuti. Po napaki Matea Karamatića je sam pred Matevža Vidovška prišel Luka Štor. Prvi strel je Olimpijin vratar še obranil, odbito žogo pa je napadalec Brava poslal v mrežo. Vidovšek je v nadaljevanju poskrbel, da v Olimpijini mreži ni pristala še kakšna, v zaključku pa jo je skupil, ko je po posredovanju padel na glavo in moral iz igre. »Za poraz lahko krivimo prvi polčas. Ko imaš takšno kontrolo in dominacijo na igrišču, enostavno moraš zabiti gol. To bi nas umirilo. Ker nam to ni uspelo, je nasprotnik pred nadaljevanjem dobil krila in se postavil višje v obrambi. V iskanju zadetka smo postali živčni, se zatekali k nabijanju žoge, kar ni naša značilnost, in delali napake. Nazadnje smo tu prav tako klonili, pa potem odlično odigrali derbi. Verjamem, da bo to pot enako in da bomo že v naslednjem krogu potrdili naslov prvaka,« je dogajanje na stadionu v Spodnji Šiški za Sportklub ocenil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.

Ponosen na igralce je bil trener Brava Aleš Arnol, za katerega je to največja zmaga v dosedanji karieri. »V prvem polčasu smo bili pod pritiskom Olimpije, česar si nismo želeli. A smo ostali disciplinirani in šli na odmor brez prejetega gola. V drugem smo spremenili taktični pristop in s pritiskom na njihove centralne branilce onemogočili, da bi lahkotno prihajali pred naš kazenski prostor. Tehtnica se je s tem nagnila na našo stran. Z odvzetimi žogami smo iskali kakovostne rešitve in si ustvarili kopico priložnosti ter eno od njih tudi realizirali,« je ocenil Aleš Arnol, ki dodaja, da za Bravo boja za obstanek s tem še ni konec.

Krznar zelo zadovoljen

Podobno kot Vidovšek je moral zaradi udarca v glavo igrišče predčasno na tekmi s Koprom zapustiti nogometaš Maribora Sven Šoštarič Karič, a bosta oba bržkone nared za derbi. Štajersko moštvo je proti Kopru kljub odsotnosti Žana Vipotnika in Jana Repasa prikazalo eno boljših iger v letošnji sezoni in Olimpiji poslalo jasno opozorilo. »Nedvomno ena naših boljših predstav proti zelo zahtevnemu in nehvaležnemu nasprotniku. Kot sem napovedal pred tekmo, je bil dvoboj fizično velik izziv. Gostje so bili agresivni, toda od prve do zadnje minute smo igrali bojevito in delovno, na koncu pa nas je ob tolikšnem trudu nagradil tudi rezultat. Tehnično in taktično smo opravili nalogo z dovolj kakovosti. Ko poskrbiš za celotno izvedbo, prideš do zmage,« je povedal trener Maribora Damir Krznar.

Državno prvenstvo, 30. krog: Mura – Celje 0:2 (0:1, Bizjak 42/11-m, Ikwuemesi 57), Bravo – Olimpija 1:0 (0:0, Štor 55), Tabor – Domžale 1:1 (1:1, Šušnjara 17; Brecl 44), Radomlje – Gorica 2:0 (1:0, Nuhanović 35/11-m, 72), Maribor – Koper 3:1 (1:0, Tolić 43, Laušić 54, Brnić 72), vrstni red: Olimpija 66, Maribor 54, Celje 51, Koper 46, Domžale 44, Mura 42, Bravo in Radomlje po 30, Gorica 22, Tabor 21.