Vpis v srednje šole: Dinamične odločitve

Pred prazniki so bile oči učencev in njihovih staršev uprte v rezultate prijav v srednješolske programe. Kot običajno so prednjačile mestne gimnazije – v Ljubljani je na vrhu gimnazija Ledina, sledi ji gimnazija Bežigrad, tej pa Škofijska gimnazija. Med preostalimi srednjimi šolami je trenutno zelo zaželen program zdravstvene nege, pa tudi programa ekonomski tehnik in veterinarski tehnik. Stanje prijav sicer še ni dokončno. Prenosi prijav med šolami in programi bodo potekali še do konca aprila in šele tedaj bo situacija bolj pregledna; takrat bodo tudi šole lahko začele načrtovati, koliko stolov in miz postaviti v razrede.