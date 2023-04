Za osem ekip, ki so se prebile v četrtfinale, se danes in jutri nadaljuje pot v ligi prvakov. Premora do povratnih tekem ne bo, saj bodo na sporedu že prihodnji teden. Manchester City bo danes gostil Bayern, Benfica pa Inter. Jutri se bosta udarila Milan in Napoli ter Real Madrid in Chelsea.

Bayern je pred dnevi poskrbel za šok, ko je odpustil trenerja Juliana Nagelsmanna in pripeljal Thomasa Tuchela, kar je gotovo nekoliko otežilo pripravilo stratega Cityja Pepa Guardiole. Tuchel je ob debiju na derbiju ugnal Dortmundčane, nato pa izpadel iz pokala proti Freiburgu, ki ga je nekaj dni kasneje porazil v ligi. »Težjega nasprotnika od Cityja ne bi mogli dobiti. Moštva, ki jih trenira Guardiola, so nevarna za gol prav vsakem napadu,« pravi nogometaš Bayerna Thomas Müller. City je v seriji osmih zaporednih zmag in deluje zastrašujoče. »Bayern je sestavljen za končno zmago v ligi prvakov. Pričakujem izenačeni tekmi, kjer bodo odločale malenkosti,« razmišlja Pep Guardiola. V dvoboj z Benfico Inter prihaja ranjen, saj na zadnjih šestih tekmah ni vknjižil zmage, serijo osmih zaporednih uspehov Benfice pa je v petek prekinil Porto, ki je v derbiju slavil z 2:1. »Slabe rezultate iz italijanskega prvenstva moramo pustiti za seboj in se osredotočiti na Benfico, ki bo zahteven nasprotnik,« svari trener Interja Simone Inzaghi. »Na domačem stadionu s pomočjo navijačev vedno igramo dobro in zabijamo veliko golov,« pa je optimističen strateg Benfice Roger Schmidt.

Na sredinih tekmah bo Milan poskušal ponoviti predstavo proti Napoliju izpred tedna in pol, ko ga je na gostovanju odpravil s kar 4:0. Neapeljčani bodo bržčas znova brez odličnega napadalca Victorja Osimhena, ki je poškodovan, pri Milanu pa bodo pogrešali branilca Pierra Kaluluja. Realu Madridu v prvenstvu ne gre po načrtih, saj je že pred časom izgubil možnosti za naslov prvaka, a bodo branilci evropskega naslova zato še toliko bolj nevarni v ligi prvakov, ki je domače dvorišče trenerja Carla Ancelottija. Chelsea je letos v porazni formi in je zamenjal že dva trenerja: Tuchela najprej Graham Potter, Pottra pa v četrtek Frank Lampard. Kljub okoli 600 zapravljenim milijonom evrov v zadnjih dveh prestopnih rokih so Londončani v domačem prvenstvu šele na 11. mestu.