#intervju Anja Novak, dobitnica nagrade Slavka Gruma: Ko telo spregovori o vsem, kar doživlja

Na nedavno končanem Tednu slovenske drame je letošnjo Grumovo nagrado za najboljše novo slovensko dramsko besedilo prejela Anja Novak za Tekst telesa, »izrazito sodobno besedilo, ki deluje sveže tako po temi, ki jo obravnava, kot po načinu, kako to počne«, kakor je zapisala strokovna žirija. Igralka, pesnica in performerka, vse od leta 2015 stalna članica ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, v njem izpisuje »dramo« (ženskega) telesa, ki s svojimi simptomi in bolezenskimi stanji odseva okolje, ki mu pripada, ter odnose in družbena razmerja, ki se tako ali drugače vrisujejo vanj.