Med velikonočnimi prazniki je slovenska teniška igralka Kaja Juvan sporočila razveseljivo novico. Potem ko je Ljubljančanka sredi minulega tedna v čustvenem zapisu sporočila, da si bo po smrti očeta vzela tekmovalni premor, se od svojega počutja ni oddaljila, a vseeno sporočila, da se bo v sredo priključila slovenski reprezentanci, ki bo ta petek in soboto v Kopru v odločilnem dvoboju za uvrstitev v elitno skupino v pokalu Billie Jean King igrala proti Romuniji. Slovenska reprezentanca se je na Obali zbrala danes, jutri pa se ji bo priključila tudi Tamara Zidanšek, ki se je prejšnji teden na turnirju serije WTA v Bogoti po dveh zmagah in porazu uvrstila v četrtfinale.

Tamara Zidanšek zadovoljna

»V zadnjem obdobju sem vse bolj konstantna. Uspelo mi je odigrati več dvobojev, kar je bil cilj zadnjega obdobja. Igrala sem dovolj dobro, da sem dobila priložnost za to. Prišla sem v neki ritem ter do nekaj pomembnih zmag, kar me zelo veseli. Takšnega ritma sem si želela celotno lansko sezono,« je za Tenis Slovenija dejala Tamara Zidanšek ter dodala: »Treniram zelo dobro. S formo pred začetkom dvoboja v pokalu Billie Jean King sem zelo zadovoljna. Tega dvoboja se zelo veselim. Veselim se igranja pred domačimi navijači. Upam, da bomo vse punce lahko prikazale vrhunski tenis in da nam bo domače okolje prineslo srečo.«

Selektor Andrej Kraševec bo poleg Tamare Zidanšek, ki je na današnji svetovni lestvici napredovala na 102. mesto, in Kaje Juvan (121.) računal še na Nino Potočnik (262.), Pio Lovrič (568.) in Elo Nalo Milić, ki je 45. mladinka na svetu. Za Romunijo bodo v Kopru igrale Ana Bogdan (58.), Jaqueline Cristian (176.), Irina Maria Bara (195.), Anca Alexia Todoni (707.) in izkušena specialistka v igri dvojic Monica Niculescu. Romunke so v Koper pripotovale v nedeljo. Slovenija in Romunija sta se v 1. evro-afriški skupini nekdanjega pokala Fed pomerili enkrat. Leta 2000 je Slovenija v Španiji zmagala s 3:0. Za Slovenijo sta pred 23 leti igrali Tina Križan in Katarina Srebotnik.

Jutri prvi dvoboj Đokovića

Najmočnejši turnir v tem tednu poteka v Monte Carlu. Na prvem letošnjem turnirju serije masters 1000 v Evropi sta nastop odpovedala Španca Rafael Nadal in Carlos Alcaraz, prvi nosilec Novak Đoković pa bo prvi dvoboj igral jutri, in sicer proti 26-letnemu Rusu Ivanu Gahovu (186. na svetovni lestvici), ki se je na turnir prebil z dvema zmagama v kvalifikacijah, v prvem krogu pa je bil s 7:6 (6), 2:6, 6:3 boljši od Američana Mackenzieja McDonalda. V uvodnem krogu je bilo nekaj razburljivih dvobojev. Izpostavimo zmago švicarskega veterana Stanislasa Wawrinke proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju ter Poljaka Huberta Hurkacza, ki je proti Laszlu Đereju rešil zaključno žogico ter po treh urah in 17 minutah napredoval v drugi krog. Omenimo še, da se je Avstrijec Dominic Thiem pred začetkom glavnega dela peščene sezone razšel s trenerjem Nicolasom Massujem. Zmagovalec OP ZDA 2020 je z dvakratnim olimpijskim prvakom iz Aten 2004 začel sodelovati leta 2019.