Ljudje smo zvedava bitja. Pogosto se vračamo v preteklost, še bolj pa nas zanima, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Zato ne čudi, da imajo različne vedeževalke polne roke dela. Kako zelo uspešne so pri tem, je druga zgodba. Se spomnite Nostradamusa, zdravnika, astrologa in jasnovidca iz 16. stoletja ter napovedi, ki so se zgodile po njegovi smrti? Nekatere med njimi so postale legendarne, saj je pravilno napovedal vojne, potovanje na Luno in celo računalniške viruse. Prav tako smrt princese Diane, atentat na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja in teroristični napad na dvojčka v New Yorku. Za nameček pa naj bi kot izbruh »velike kuge« napovedal celo koronavirus, ki nas je ogrožal zadnja leta.

Delček Nostradamusa je v nas vseh. Ste že kdaj poskušali sami napovedati prihodnost in bili pri tem uspešni? Priznamo, da nam takšne napovedi od časa do časa burijo domišljijo, zato ne čudi, da smo se odločili, da javno obelodanimo eno, ki pritiče avtomobilski prilogi – kako bo videti prihodnost na štirih kolesih. O tem, da naj bi bila električno obarvana, čivkajo že vrabci na veji, ali bomo nekoč na cestah resnično videli zgolj električno gnane avtomobile, pa bo jasno veliko prej, kot si marsikdo misli. A sami smo, ko beseda nanese zgolj na električni pogon, dvomljivci. Namesto tega raje napovedujemo in predvsem upamo, da bo prihodnost takšna, kot smo jo doživljali zadnja dva tedna, ko smo se družili z renaultom cliom. Hibridnim cliom. Ali prevedeno, s kombinacijo bencinskega in električnega motorja. Seveda ni brezmadežna, saj onesnažuje okolje, a do te mere, ki bi morala biti tudi zelo zahtevnim odločevalcem sprejemljiva.

Malo pred hibridnim cliom smo vozili približno enako veliki električni avto in bili razočarani. Ne zgolj nad premajhnim dosegom in previsoko ceno. Enostavno se nam je zdelo, da še ni čas zanj in je vprašanje, če kdaj sploh bo. Hibrid pa v letu 2023 nedvomno pije vodo. Bi lahko bila poraba nižja od 5,5 litra? Seveda in ob nekoliko nežnejši nogi nedvomno je. A kar šteje največ, je možnost, da se boste v mestu do 80 odstotkov časa vozili na elektriko oziroma brez emisij. In da 700-kilometrski doseg omogoča, da se tudi na daljšo pot odpravite sproščeni in vam ni vnaprej potrebno načrtovati, kje in za koliko časa se boste morali ustaviti, kot je to primer pri »električarju«. Da o načinu vožnje, ko je s počasno vožnjo pod omejitvijo potrebno ohranjati doseg, sploh ne govorimo. Seveda se s cliom nismo vozili prvič, testirali smo tako bencinske kot dizelske različice, a prav hibridna mu je najbolj pisana na kožo. Zakaj? Brezstopenjski menjalnik deluje hitro, nežno in skratka suvereno, kombinacija 1,6-litrskega bencinskega in električnega motorja vas s svojimi 143 konjički na cedilu ne pusti niti tedaj, ko si zaželite dinamičnejše vožnje in je potreben odločen manever prehitevanja (maksimalna hitrost je sicer 180 km/h, pospešek do stotice pa 9,3 sekunde). Za volanskim obročem je sicer počutje na visoki ravni, kar ob odlični ergonomiji in velikem 23-centimetrskem barvnem zaslonu na dotik zagotavlja bogata serijska oprema, pri kateri velja izpostaviti parkirno pomoč v obliki kamere in senzorjev ter pametno kartico namesto ključa, ki vse delo opravi namesto vas, le v kakšnem žepu morate zanjo najti prostor. Pogrešali smo zgolj aktivni tempomat, ki vožnjo poenostavlja in jo naredi še varnejšo, a pri hibridu ni na voljo. Všeč pa nam ni bilo, da je odpiranje prtljažnika s prostornino 440 litrov (kakšen liter več bi prišel še kako prav) le s pomočjo ključa, pri čemer si umažeš roke. Cena bi zagotovo morala biti nižja od 27.290 evrov (s popustom 26.090), sploh prevedena na centimeter dolžine (dolžinska mera je sicer 4,05 metra), a to zadnje mesece velja tako rekoč za vse avtomobile, ki smo jih preizkušali, ne glede na znamko. Zaradi specifičnih razmer pač proizvajalci na svojstven način izkoriščajo dejstvo, da je avtov manj, kot je po njih povpraševanje in si polnijo žepe. Rekordni dobički so dokaz.