Ime mu je sono sion, ima prostor za pet potnikov, Nemci pa naj bi ga začeli izdelovati sredi letošnjega leta za ugodnih 23.000 evrov. Vgrajenih ima 465 solarnih celic, ki mu omogočajo, da voznik letno prevozi povsem brezplačnih približno 900 kilometrov oziroma 24 na dan, kar je idealno predvsem za tiste, ki se dnevno vozijo na krajšo razdaljo do službe in nazaj. Ko energije zmanjka, pa vlogo prevzame klasična električna baterija z dosegom do 300 kilometrov. Sion zna biti prodajna uspešnica, saj so prejeli že 42.000 rezervacij. Neverjetno glede na to, da v uspešnost zgodbe še pred nekaj leti mnogi niso verjeli. Celo Elon Musk, ki je na primer dejal: »Namestiti solarne celice na avto nima smisla, saj ni energetsko učinkovito. Raje jih namestite na strehi hiše.« Sedaj je spremenil mnenje. Še več, pravi celo, da je v solarnih celicah, ki zagotavljajo 20 kilometrov dosega, prihodnost tudi zato, ker v ZDA v povprečju prevozijo manj kot 50 kilometrov na dan. In kaj se je zgodilo, da je premožni Zemljan in prvi mož Tesle obrnil ploščo?

Prednosti avtomobila na sončne celice so, da lahko prevozi daljše razdalje, hkrati pa je neodvisen od polnilnih postaj. Sončno energijo pa lahko uporabimo tudi za delovanje pomožnih sistemov, kot je na primer klimatska naprava. Dejansko je zgodba o klasičnih električnih avtomobilih, ki jih vsi vidijo kot prihodnost, vse prej kot poceni, saj je treba postaviti tudi mrežo polnilnic, na drugi strani pa je sončna energija na voljo brezplačno. Ko pa bo zmogljivost baterije dovolj velika tudi za vožnjo ponoči, tovrstne avte čaka svetla prihodnost.

Čeprav tehnologija še ni množična in dovolj preizkušena, imajo avti na solarne celice potencial, da naredijo velik preboj na področju podnebnih sprememb na tak način, kot si pred desetletji ni mogel nihče zamisliti. Kljub temu je pred njimi še zahtevna pot, saj je trenutno v povprečju izkoristek sončne energije zgolj 15 do 20 odstotkov, solarni paneli pa niso poceni. Več kot jih je, dražji je avto, za nameček pridobi težo. Trenutno gre še vedno za nišni trg, ki je letno ocenjen na skromno milijardo evrov. Posel s prodajo motorjev z notranjim izgorevanjem proizvajalcev okraj luže še vedno prinese stokrat več denarja. In še zanimivost. S pomočjo kalkulatorja izkoristka sončne energije podjetja Lightyear, ki prav tako izdeluje avtomobile na sončne celice, so izračunali, da bi v Ljubljani v poletnih mesecih baterijo s pomočjo sonca lahko napolnili za 38 prevoženih kilometrov na dan.