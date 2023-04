Prebivalcem medvoške občine so že leta na voljo v zakup vrtički nasproti zdravstvenega doma in športne dvorane v Svetjah, s pomočjo katerih jih na Občini Medvode spodbujajo k lastni pridelavi hrane, ki je bolj zdrava in okusnejša od kupljene v trgovini, vrtičkarstvo pa je za mnoge tudi oblika sprostitve. V okviru projekta Urbano vrtnarjenje, ki se je izvajal kot projekt LAS Za mesto in vas, so pred petimi leti ob vrtičkih postavili tudi vrtne lope za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja obstoječih vrtičkov ter z zbiralnikom za vodo, okrog območja vrtičkov so zgradili tudi ograjo. S tem so uporabnikom omogočili še ugodnejše pogoje za urbano vrtnarjenje.

Zaradi velikega zanimanja občanov za zakup vrtičkov so letos na medvoški občini projekt še nadgradili ter povečali območje in število vrtičkov. Za oddajo v zakup so občanom v začetku leta ponudili šestinšestdeset vrtičkov z vrtnimi lopami v različnih velikostih, v izmeri od 50 do 100 kvadratnih metrov, ter z izbranimi zakupniki sklenili zakupne pogodbe za obdobje pet let oziroma do konca leta 2028. Letna zakupnina je simbolična: za kvadratni meter vrtička z lopo zakupniki odštejejo 1,50 evra. Trenutno poteka na območju vrtičkov v Svetjah količenje trase in urejanje okolice, zato bo del območja z osemindvajsetimi vrtički urejen v naslednjih dneh, temu pa se bo v prihodnje pridružilo še približno trideset novih vrtičkov.

Za vrtce nimajo čakalne dobe, za vrtičke imajo

»Vrtnarjenje je v naši občini čedalje bolj priljubljeno. Za vstop v vrtce pri nas ni čakalne dobe, za zakup vrtičkov je. Ljudje čakajo, da kdo odpove zakup vrtička, zato na občini vodimo seznam čakalne vrste zainteresiranih občanov. Pred leti ni nihče računal na to, da bodo občani izkazali tako velik interes za najem vrtičkov v Svetjah. Vsa ponujena mesta so bila takoj zapolnjena, zato smo projekt takoj vnovič prijavili na LAS za pridobitev evropskih sredstev. Podoben projekt s poenotenim in urejenim videzom območja vrtičkov bi si silno radi želeli uvesti tudi v Preski ob železniški progi, tam, kjer so že vrtički, a se zatika glede lastništva, saj občina ni več solastnica tamkajšnjih zemljišč, ampak ta sedaj sodijo pod okrilje sklada kmetijskih zemljišč,« je pojasnil medvoški župan Nejc Smole in dodal, da se na občini s skladom dogovarjajo tudi glede možnega zakupa zemljišča.

»Za našo družino vrtiček že četrto leto pomeni sprostitev, odklop od betonskih sten bloka, v katerem živimo, preživljanje prostega časa v naravi in samooskrbo z zelenjavo. Z ženo imava štiri otroke in zdi se nama zelo pomembno, kaj jim ponudiva na krožniku. Veseli smo, da imamo ob naših gredicah super sosede, s katerimi se dobro razumemo, si pomagamo in izmenjavamo vrtnarske izkušnje, semena in sadike,« je povedal Uroš Medar, ki smo ga zmotili med montažo peskovnika za hčerke, ki je nova pridobitev ob družinskem vrtičku. Kot je pojasnil, ga v teh dneh čakajo tudi prva spomladanska dela na vrtu: prekopavanje, gnojenje in sejanje najljubših vrtnin. »V minulih letih smo pridelali največ graha, paradižnika, rdeče pese, solate in zelja, v prihodnje pa se nadejamo tudi vzgoje lastnih semen,« je dodal Medar.