Vzrok za eksplozijo, v kateri se je štirinadstropna stavba povsem porušila, še ni znan, preiskovalci pa po navedbah AFP preučujejo možnost, da je šlo za posledico uhajanja plina.

Župan Marseilla Benoit Payan je sicer danes dejal, da še obstaja upanje, da bi pod ruševinami našli preživele.

Reševalci so delali vso noč, pri delu so si pomagali tudi s slednimi psi in žerjavi. Po navedbah gasilcev pa jim je delo zelo oteževal ogenj, ki je vztrajno gorel pod ruševinami.

V trenutku eksplozije v nedeljo malo po polnoči se je po besedah lokalnega prebivalca obmorskega velemesta vse streslo. »Povsod je bil dim, zgradba pa se je zrušila na ulico,« je povedal.

S požarom, ki je nastal po eksploziji, se je spopadlo več kot 100 gasilcev. Stavba je ob sesutju poškodovala tudi sosednja poslopja, pri čemer je bilo poškodovanih pet ljudi. Reševalne službe so oskrbele še 33 oseb.

Leta 2018 je v zrušenju dveh stavb v Marseillu umrlo osem ljudi. Takratna nesreča v revnem predelu mesta je med občani povzročila veliko nezadovoljstva. Prebivalci so obtožili pristojne oblasti, da so ignorirale svarila o slabem stanju stavb.