Če imamo pred očmi obisk predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič ta teden v Ugandi in Ruandi, je videti, da slovenska diplomacija vihra na vrat na nos. Informacije in posnetki s popotovanja so kot šale o kulturnem šoku Fate prvič v hipermarketu. Pustimo ob strani, ali je predsednica posvojila gorilo ali šimpanza, ker je nekdo zavrnil zlobne jezike, da so še ne tako daleč nazaj naši politik in celo zdravniki na črno celino hodili samo na lovske safarije. Problem je, ali je bil njen obisk, spremljala jo je še poslanka Mojca Šetinc Pašek, ko se je v Afriki mudil tudi državni sekretar v zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, načrtovan in koordiniran z vsemi akterji zunanje politike. Zunanje ministrstvo je namreč lakonično pojasnilo, da predsednica DZ avtonomno odloča o poteh v tujino.

Ja, morda ko gre za interparlamentarna srečanja. Toda Urška Klakočar Zupanič je vzela pot pod noge »zaradi iskanja podpore kandidaturi Slovenije za nestalno članico VS«. Britanski kralj Karel III. lahko potuje v tujino avtonomno, vendar je tudi njegovo zadnjo pot v Pariz in Berlin odobrila vlada Združenega kraljestva. Tudi slovenski predsednik ne potuje na tuje brez mnenja in koordinacije na vladi.

Zunanja politika resne države ne more temeljiti na benevolentnosti. Če je tako, so diplomatske misije zgolj ekskluzivni turizem. x Večer