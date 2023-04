Kot je gospod Kristan že omenil, se pri poslovenjenju športnih izrazov uporabljata dve glavni možnosti – ali se izraz posloveni pomensko (npr. nogomet, košarka ...), ali pa fonetično (hokej, reli, vaterpolo ...). Drug pomislek je pa, kdo naj to (pri novih ali pa tudi starih izrazih) vpelje in kako. Naj bi bil to neki odbor slovenistov in strokovnjakov, ki bi skupaj izbral najprimernejši izraz? Ali pa se to prepusti javnosti, kjer bi se lahko dober in primeren izraz 'prijel' ter bi se nadalje začel na splošno uporabljati. Vse je pa odvisno tudi od tega, koliko časa je že tak tuj izraz v uporabi v medijih oziroma v javnosti.

Dejstvo pa je, da za floorball (izraz se piše skupaj, ne kot dve besedi) dvoranski hokej žal ni primeren izraz. Ta že obstaja, in sicer je to dvoranska različica hokeja na travi (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvoranski_hokej). Dodatno zmedo povzroča še t. i. inline hokej, to je hokej na rolerjih (še en fonetično poslovenjen izraz), ki se ga včasih tudi označi za dvoranski hokej. Čeprav se na srečo (ali na žalost) floorball in dvoranski hokej v Sloveniji igra zemljepisno toliko narazen, da npr. ob organizaciji turnirja ne bi prišlo do zmede, kateri šport se bo tam sploh igral, vseeno mislim, da izraz dvoranski hokej ne ustreza. Na Češkem so na primer izraz 'počehili' v florbol, kar bi se mogoče lahko uporabilo tudi pri nas. Se pa bojim (ker je izraz star že dobrih dvajset let, kot se ta šport igra v Sloveniji), da bi le počasi prišel v uporabo, sploh ker je sam šport v naših medijih izredno slabo omenjan.

Akim Kysselef, Ljubljana