Strahove o možnem ogrožanju čiste pitne vode imamo vsi, upravičene, vendar se spričo »naše demokracije« bojim, da se nam bo zgodilo tako kot z drugim tirom: potrebovali bi ga pred desetletjema, pa smo se ga končno šele sedaj lotili. Posledice niso ravno zgledne, stroški rastejo, obremenjuje se ceste, debatira se še kar naprej ...

Poglejmo še dve primerjavi o naši demokraciji: progo, 20 km, Kozina–Trst so zgradili v dveh letih, 1887 do 1889! Proga Brčko–Banovići v dolžini 88 km je bila zgrajena v manj kot letu dni, brez mehanizacije, danes pa ob vsem razvoju, modernih strojih počasi capljamo v primerjavi z gradnjo pred 80 in 150 leti. Saj ni čudno, naša proga je doživela referendumsko aktivnost, ki jo je povzročila desna opcija. Zaviralcem naše proge bi upravičeno lahko rekli narodni škodljivci.

No, in zdaj se podobno dogaja s tem, po mnenju stroke potrebnim kanalom C0. Najprej se je angažirala zopet desna politika z vodečim janšizmom na čelu. Plaz se je sprožil in po pravilu se pojavlja čedalje več pametnih, takih, ki se iskreno bojimo, in onih, desnih, ki so a priori proti vsemu, kar ustvarja levosredinska opcija. Ja, za prave narodne škodoželjneže in škodljivce gre.

Če se spustim na spolzka tla in pomodrujem, kje naj se kanal zakoplje, ne vidim boljše trase, kot je ta ob desnem bregu Save. Edino tu je nekaj nepozidanega, kar sploh izgradnjo omogoča, in to še najceneje. Če bi šel kanal kje skozi mesto ali po levem bregu Save, bi naletel na hribovje Straže in še Savo bi najbrž moral prečkati ...

Dajmo, Slovenci, zbrihtajmo se že in ne vtikajmo se vsi v vse, delamo si veliko škodo. Imamo to slavno demokracijo, ki so nam jo donirali Američani s podrejeno Evropo, ta pa je naravnana tako, da ji je kreganje vgrajeno že v osnovo. V komunizmu smo ravno tako zabavljali čez vse, ampak v desetletjih se je izkristaliziral kvaliteten kader (mi že tudi merimo čas v desetletjih, pa?), ki je s pametno komando in samoupravljanjem za rajo (čvekali smo lahko vsi na vseh nivojih) ustvaril zavidljivo razvito državo. Demokracija pa nam je darovala še nenehno in stalno menjavanje vodilnega (predvsem političnega) kadra. Kako naj se potem, vas vprašam, naredi en kvaliteten, recimo predsednik ali direktor, če mora že od nastavitve naprej misliti na svojo usodo, kdaj ga bodo zamenjali!? No, in omenjena donacija v obliki kapitalizma nam je izstavila krepek račun – razprodali smo, ne smo, ampak so vse. Za male provizije, a velike glede na osebne koristi, in letno čez milijardno pošiljanje dobičkov tujim lastnikom iz naše Slovenije.

Skrbniki za čisto in zdravo okolje, med katere sodim tudi sam, bi radi zaščitili vso naravo in že nujno bi bilo, da bi jo. Pred uniče(va)njem. Ampak, a ve kdo, kako ta cilj doseči? Ob realnosti, da imamo vsak dan več greznic? S kanalom vsaj transport fekalij odpade in s tem se zniža cena (?) in črpanje s prevozom vsaj ne obremenjuje že tako močno preobremenjenega prometa in zraka.

Zato ta kanal (do)pustite zgraditi do konca. Zanesljivo bo tako ali drugače pripomogel k čistejši pitni vodi. Ne pa k stalnemu izumljanju pripomb in konfliktov, od tega se ne da živeti. Če pa se zgodi rušilni potres, ki bo uničil najbolj zaščiten kanal, se bomo borili za golo življenje in itak gradili vse znova, če bomo seveda preživeli. Zato predlagam odločevalcem, da projekt dokončajo. In preprosto zanemarijo laično javnost, sicer si bo ta laična javnost sama sebi naredila veliko škodo.

Krasno bi bilo, če bi se stalni oponenti, poudarjeno desni, dokopali do spoznanja, da stoodstotnih stvari ni. Vsega tudi ne znamo predvideti, vsem napakam se ne moremo in ne znamo nikoli ogniti. Lahko bi pa prizanesli tistim, ki se v najboljši veri trudijo, da bi vsaj zmanjšali nevarnost propadanja okolja. Procesa propadanja itak ne zmoremo ustaviti. Nov kanal pa bo za nedoločen čas pripomogel k ohranitvi kvalitete življenja v ljubljanski kotlini.

Herman Graber, Ljubljana