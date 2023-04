#fotoreportaža V Slovenijo gre tedensko sto kilogramov mortadele

Če je nekdaj veljalo, da so se prebivalci obmejnih krajev v Italiji po nakupe vozili v Slovenijo, saj so tam dobili marsikatere cenejše in kakovostnejše izdelke, se je trend zdaj obrnil. Predvsem je to vidno v trgovini Conad na Opčinah, le nekaj kilometrov od mejnega prehoda Fernetiči.