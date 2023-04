Na Instagramu je 48-letnica objavila fotografijo, na kateri v kopalni halji stoji na balkonu, v naročju pa drži dojenčka. »Ni bilo lahko. Ampak fant (in dekle!) je bilo vredno. Veselo veliko noč! Objava iz samih nebes,« je pod sliko zapisala novopečena mamica.

Igralka, ki se je leta 2018 poročila s podjetnikom Schneiderjem, je oktobra lani naznanila, da pričakuje dvojčka.

V svoji karieri je osvojila dva oskarja za glavno vlogo, in sicer leta 1999 za film Fantje ne jočejo, in leta 2004 za film Punčka za milijon dolarjev. Med drugim je igrala tudi v biografskem filmu Amelia in v televizijski seriji Alaska Daily.