Belo obleko iz poliestra, sestavljeno iz suknjiča, telovnika in hlač, v kateri je Travolta zaplesal na uspešnico skupine Bee Gees More Than a Woman, so v avkcijski hiši ocenili od 100.000 do 200.000 ameriških dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obleka bo naprodaj v okviru dražbe, ki so jo poimenovali Hollywood: Classic & Contemporary (Hollywood: Klasika & Sodobnost). Na njej bo 22. in 23. aprila na voljo več kot 1400 predmetov iz zgodovine pop kulture. Med izpostavljeni predmeti so še mačeta Harrisona Forda iz Indiana Jonesa, čelada Roberta Downeyja Jr. ter skuter rolka Michaela J. Foxa iz filma Nazaj v prihodnost 2.

Danes 69 let starega Johna Travolta je vloga Tonyja Manera v Vroči sobotne noči iz leta 1977 izstrelila med svetovne filmske zvezdnike. Vloga neizobraženega najstnika iz Brooklyna, ki obožuje ples, mu je med drugim prinesla prvo nominacijo za oskarja.