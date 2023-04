Kitajske vojaške vaje na območju so trajale tri dni, v današnjem sporočilu pa so še zapisali, da je vojska »pripravljena na boj in se lahko kadarkoli spopade, odločno pa bo zatrla kakršnokoli obliko neodvisnosti Tajvana in poskuse tujega vmešavanja«, dodaja AFP.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je danes dodal, da mora Kitajska »trdno nasprotovati vsakršni obliki tajvanskega separatizma, če želimo zaščititi mir in stabilnost v Tajvanski ožini«.

Napetosti na območju se stopnjujejo po sredinem srečanju tajvanske predsednice Tsai Ing-wen s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem v Kaliforniji. Po srečanju je Kitajska napovedala vojaške vaje v okolici Tajvana.

Danes je danes na območje v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti Kitajska, vplul ameriški rušilec USS Milius. Uradni Peking je obsodil vplutje, saj da je šlo za »nezakonit vdor«, iz Washingtona pa so sporočili, da je šlo za »podporo pravicam, svoboščinam in zakoniti uporabi morja«.

Po operaciji je ameriška vojaška ladja »zapustila območje in nadaljevala operacije v Južnokitajskem morju«, so še pojasnili pri ameriški mornarici.

Po navedbah Pekinga so sicer kitajska vojaška letala danes med simulacijo napadov uporabila pravo strelivo, na vaji pa je sodelovala tudi letalonosilka Shandong.

Čeprav Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. K ponovni združitvi je na nedavnem zasedanju ljudskega kongresa znova pozval tudi kitajski predsednik Xi Jinping.