V torek bo zmerno do pretežno oblačno, največ sonca bo na Primorskem. Zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo prevladovalo oblačno vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 m nadmorske višine.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad južno Italijo in južni Balkan. Od severovzhoda priteka k nam malo toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja. V torek bo ob severnem Jadranu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V krajih severno od nas bodo krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V torek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.