Oboji so tekmo igrali brez glavnih zvezdnikov zaradi počitka in poškodb, tako sta pri Torontu manjkala Fred VanVleet in Pascal Siakam, pri Milwaukeeju pa Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton in drugi.

Tako je pri gostih nekaj večjo minutažo dobil tudi Dragić. Igral je 21 minut in ob metu iz igre 7-12 dosegel 14 točk, ob tem pa imel še tri skoke in podajo.

Najboljši pri Milwaukeeju je bil Lindell Wigginton s 17 točkami. Pri Torontu, ki je bil večino tekme v zanesljivi prednosti, je 23 točk dosegel Gary Trent.

Ob 21.30 bodo tekmo začeli še Dallas Mavericks brez Luke Dončića in San Antonio Spurs ter Denver Nuggets Vlatka Čančarja in Sacramento Kings.