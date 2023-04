Vodilna opozicijska stranka vladi očita zapiranje političnih nasprotnikov, utišanje neodvisnih medijev in sodelovanje s Kremljem ter s tem odmik s poti približevanja Evropski uniji.

Protestniki so nosili gruzijske in ukrajinske zastave ter zastave EU in velik transparent z napisom Za evropsko prihodnost, še navaja AFP.

Predstavniki Združenega nacionalnega gibanja so med protestom našteli zahteve, med katerimi sta bili tudi osvoboditev političnih zapornikov in uveljavitev reform, ki jih od Gruzije zahteva EU za pridobitev statusa kandidatke.

Sakašvilija so obsodili na šestletno zaporno kazen zaradi domnevne zlorabe položaja, kar pa so mednarodne skupine za človekove pravice označile za politično motivirano odločitev.

Vlada uradno za pridružitev EU in Natu

Vlada s stranko Gruzijske sanje na čelu sicer uradno podpira pridruževanje te zakavkaške republike EU in Natu, kar po nekaterih anketah podpira 80 odstotkov Gruzijcev.

Več vidnih predstavnikov stranke pa je v zadnjem tednu okrepilo retoriko proti Zahodu po tem, ko ZDA zaradi domnevne korupcije štirim sodnikom niso izdale vizumov.

Gruzijska vlada je marca pod hudim pritiskom javnosti odstopila od predloga zakona, ki bi po prepričanju opozicije po vzoru ruske zakonodaje omejeval svobodo govora.

Zakon je namreč določal, da se morajo nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki se več kot 20-odstotno financirajo iz tujine, registrirati kot »tuji agenti«.

Opozicijske stranke so kljub temu napovedale nadaljevanje protestov. Več kot 30.000 ljudi se je tako zbralo v glavnem mestu tudi po umiku predloga. Mnogi govorci so pozivali k predčasnim parlamentarnim volitvam, nekateri pa so vlado pozvali k sprejemu reform za napredovanje države na poti v EU.