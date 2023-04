Van der Poel je dobil še tretji različni spomenik oziroma eno od največjih petih enodnevnih kolesarskih preizkušenj na svetu. Prvič je dobil granitno kocko, ki jo kot nagrado poleg napisa na ploščici v skupnih tuših starega velodroma dobijo zmagovalci »kraljice vseh klasik«.

Letos je 28-letnik iz Kapellena že zmagal na preizkušnji Milano-San Remo, pred tem pa je bil dvakrat najboljši še na dirki po Flandriji (2020, 2022). Na slednji ga je letos ugnal le slovenski as Tadej Pogačar.

Nizozemec in Slovenec sta s štirimi zmagami na spomenikih trenutno najuspešnejša med aktivnimi kolesarji. Van Aert, ki je na zadnjem zares zahtevnem tlakovanem odseku v boju za zmago z van der Poelom preluknjal gumo, kot specialist za enodnevne klasike ostaja pri eni zmagi na Milano-San Remu (2020).

Van der Poel je postal četrti kolesar, ki je v istem letu dobil Milano-San Remo in Pariz-Roubaix. Nazadnje je to leta 2015 uspelo Nemcu Johnu Degenkolbu (Team DSM). Ta je bil tudi na letošnjem Pariz-Roubaixu v sijajnem položaju, a je po zapletu s Philipsenom in van der Poelom 16 km pred ciljem padel in osvojil sedmo mesto.

Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zamudil napad Van Aerta na zahtevnem tlakovanem odseku Haveluy a Wallers dobrih 100 km pred ciljem, kasneje pa se mu s preostalimi člani glavnine ni uspelo preseliti med vodilno skupino kolesarjev. Že pred tem je imel težave in na polovici preizkušnje dlje časa lovil glavnino. Na koncu je zasedel 29. mesto z zaostankom 5:36 minute.

Po kaotičnem dirkanju po tlakovcih je bila v ospredju skupina 13 kolesarjev, hitro pa se je izkazalo, da je bilo med njimi sedem močnejših in bolj svežih. V zadnjih 50 km so se med najboljšo sedmerico v ospredju začeli napadi, najbolj aktiven pa je bil prav van der Poel.

Preluknjana zadnja pnevmatika

Odločitev je padla na zadnjem zahtevnem tlakovanem odseku Carrefour de l'Arbre. Philipsen je narekoval ritem, van der Poel pa je nato iskal luknjo za napad, a se zapletel z Degenkolbom, ki je padel v travo. Težave je izkoristil Van Aert in napadel. Sledil mu je lahko le van der Poel, nato pa je Belgijec ob koncu odseka preluknjal zadnjo pnevmatiko in ostal brez boja za zmago.

Tej se je naproti odpeljal 28-letni van der Poel in ciljno črto prečkal 46 sekund pred Philipsenom, kar je bila prva dvojna zmago katere od ekip po letu 2001, ter Van Aertom.

»To je bila sijajna moštvena predstava. Jasper je končal drugi, bolje od tega ne gre. Zame je to eden najboljših dni na kolesu. Počutil sem se močno, nekajkrat napadel, a se je bilo res težko znebiti ostalih. Na zadnjem odseku sem se po padcu Degenkolba znašel sam, potem ko sem ujel Van Aerta,« je po 42. zmagi v karieri za organizatorje dejal van der Poel.

»Najbrž bi oba z Van Aertom prišla skupaj do cilja, če ne bi imel preluknjane gume. Imel je precej nesreče, sam pa sem imel srečo in dobre noge. Res je neverjetno, težko je opisati občutke ob prihodu na velodrom. Za mano je najboljša sezona klasik doslej. Uresničile so se mi sanje. Danes ljubim Roubaix,« je še preizkušnjo in sezono klasik opisal Nizozemec.

Mladinsko preizkušnjo Pariz-Roubaixa je dobil Francos Matys Grisel, najboljši Slovenec pa je bil Erazem Valjavec na šestem mestu. Boljši so bili v preteklosti le četrtouvrščeni Martin Otoničar (2012), Gašper Mulej (2006) in Simon Špilak (2004).

Četrti kolesarski spomenik sezone bo na vrsti 23. aprila, ko se bodo kolesarji merili na dirki Liege-Bastogne-Liege. Na njej bo nastopil tudi Pogačar in tam lovil drugo zmago po letu 2021.