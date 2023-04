Požar na območju Lenarta ponoči terjal smrtno žrtev

Ponoči je v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Lenart prišlo do požara, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Zagorelo je v kopalnici, najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi, nato pa se je ogenj razširil v ostale prostore. Kriminalisti so tujo krivdo izključili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.