Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Klemen Belhar je novinarjem v Kranjski Gori uvodoma dejal, da je za vsemi sodelujočimi »eno izjemno zahtevno reševanje«. Kot je poudaril, je zelo težka naloga že reševanje enega človeka s težkimi poškodbami, reševanje več takih »pa naredi akcijo zares izredno«.

Zdravnik reševalec-letalec iz Gorske reševalne službe Jesenice Jernej Arh je pojasnil, da so sprva ocenjevali, da sta huje poškodovana dva, nato pa se je izkazalo, da so trije. Vse tri so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Enega od lažje poškodovanih so s kraja transportirali z nosili na nižjo točko, peta ponesrečenka pa je bila zmožna hoditi in so jo transportirali peš, ker so se vremenske razmere hitro slabšale.

Po njegovih besedah gre pri težje poškodovanih po doslej zbranih informacijah za poškodbe spodnje in zgornje okončine, v enem primeru pa za hujšo poškodbo glave in prsnega koša. Vseh pet poškodovanih ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana oz. v Splošni bolnišnici Jesenice, je dejal.

V reševalni akciji je po Belharjevih besedah sodelovalo 53 gorskih reševalcev iz sedmih društev: Kranjska Gora, Bovec, Rateče, Mojstrana, Kranj, Radovljica in Jesenice. Pridružili so se jim trije policisti pripadniki gorske policijske enote in Helikopterska nujna medicinska pomoč GRZS. Vključena sta bila helikopterja Slovenske vojske in Letalske policijske enote.

Akcija kaže, »da naša služba deluje dobro, da smo pripravljeni delati, da so vsi reševalci vstali od velikonočnega zajtrka in šli na reševanje«, je bil ponosen Belhar. Reševanje je potekalo »v težkih vremenskih razmerah«, helikopterja pa zaradi megle, vetra, dežja oz. snežnih padavin nista mogla posredovati tako, kot bi si vsi želeli, je povedal.

»Nesreča kaže tudi na to, da so v gorah razmere še zelo zimske,« je opozoril. »Hkrati prihajajo pomlad in otoplitve, to prinaša nevarnosti v gorah in treba se je zavedati, da so razmere zahtevne, da se je treba obnašati odgovorno in dobro premisliti, kdaj gremo v gore. Nenazadnje se človek danes vpraša, ali na veliko noč ne bi bilo bolje ostati doma in se posvetiti velikonočnim opravilom, kot zahajati v gore, zlasti, ker vreme za obisk gora res ni bilo najbolj primerno,« se je obregnil ob odločitev pohodnikov za današnji podvig na 2332 metrov visoko Malo Mojstrovko.