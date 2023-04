Po prvih podatkih naj bi snežni plaz odnesel osem ljudi, vendar se je pozneje izkazalo, da jih je bilo v nesrečo udeleženih sedem. Vsi so poškodovani, teža poškodb še ni znana.

V reševalni akciji sodelujejo gorski reševalci gorskih reševalnih služb Bovec in Kranjska Gora, predstavniki policijske postaje Bovec in policijski helikopter.

»Glede na prva zbrana obvestila je skupina sedmih oseb odšla na Malo Mojstrovko po Župančičevem grebenu. Ko so prišli izven grebena jih je odnesel snežni plaz v dolžini približno sto metrov. Pri tem so vse osebe utrpele telesne poškodbe, med njimi je bilo več oseb huje telesno poškodovanih. Na kraju dogodka so zelo slabe vremenske razmere in je slaba vidljivost (megla), reševanje ponesrečenih pa je zelo zahtevno in dolgotrajno,« so poudarili v PU Nova Gorica.

Poleg reševalcev GRS Bovec in Kranjska Gora in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica in PU Kranj je bil aktiviran tudi helikopter slovenske policije. O dogodku je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Policija nadaljuje z dodatnim zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine množične gorske nesreče.