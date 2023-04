Menedžerka in piarovka mag. Andreja Jernejčič je ob 15-letnici svojega podjetja izdala dve knjigi o javnem nastopanju, v katerih je med drugim podala napotke, kako odpraviti tremo in biti samozavesten na odru. V knjigi Popoln javni nastop je več kot 250 primerov o tem, kako nastopati v medijih, na konferencah, razgovorih za službo ali napredovanje, na družbenih omrežjih in spletu ter tudi v kriznih, neprijetnih in težkih situacijah. Več kot 500 strani obsežnega dela vključuje tudi intervjuje z znanimi osebnostmi o nastopanju in skrivnostih njihovega nastopanja ter tremi in kako so jo odpravili. Preberete lahko, kaj so povedali Matjaž Han, Milan Kučan, Zoran Janković, Helena Blagne, Janez Škrabec, Lado Bizovičar, Denis Avdić, Tanja Žagar, Jure Godler, Saša Pavček, Branko Đurić - Đuro, Petra Kerčmar, Mario Galunič, Tanja Skaza, Igor Evgen Bergant, Jože Potrebuješ, Gregor Ledinek, Simona Toplak, Žan Serčič, Saša Krajnc, Saša Lendero, Franci Pliberšek in Sabina Sobočan.

»To je obvezno branje za vse, ki želite odpraviti tremo, več prodati in izvesti prepričljiv prodajni nastop, stopiti na oder in imeti samozavesten govor, nastopati samozavestno, stopiti pred mikrofon brez cmoka v grlu in nervoze, prepričati stranko, obvladati nastop v krizni situaciji, nastopiti na televiziji brez strahu,​ prepričati investitorja, da vloži v vaš projekt ali dobro izpeljati razgovor za službo,« je ob izidu knjige Popoln javni nastop poudarila Jernejčičeva. Hkrati je avtorica izdala še svojo šesto knjigo o vseh ključnih informacijah o nastopanju: Za zmago na odru – skrivnosti javnega nastopanja. tj