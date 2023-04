Znamka stavi na stilsko dodelana, estetska in preprosta oblačila. Pri snovanju kolekcije pomlad/poletje so se modni oblikovalci zgledovali po najnovejših trendih, vseeno pa so prispevali svoj prepoznaven pečat in tako ustvarili privlačno ter prefinjeno novo kolekcijo, v kateri se bohotijo živahni odtenki, kontrastni detajli in čutna čipka. Obleke, bluze, suknjiči, kombinezoni,modni dodatki, hlače ter jeans hlače se prilegajo vsaki ženski postavi in ustvarijo eleganten videz za vse priložnosti, so ponosni ustvarjalci priljubljene italijanske modne znamke.