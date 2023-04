V Ukrajino se je iz Rusije vrnilo 31 otrok

V Ukrajino se je v petek vrnilo 31 otrok, ki so jih nezakonito prepeljali v Rusijo z ozemelj v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, je danes sporočila ukrajinska dobrodelna organizacija Save Ukraine, ki pomaga staršem, katerih otroke so nezakonito odpeljali v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.