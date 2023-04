V Suhadolah so občani dopoldne opazili mastne madeže v rokavu Pšate. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Kamnika in Most so na več mestih namestili lovilna črevesa in iskali izvor onesnaženja, so v upravi zapisali na svojih spletnih straneh. S testi prisotnosti nevarnih snovi na več krakih Pšate so gasilci ugotovili prisotnost jedkih snovi. Vzorec vode je odvzela policija za nadaljnje preiskave. Podjetje Saubermacher je skupaj z gasilci nevarne snovi že odstranilo iz vodotoka.

V naselju Perovo pa so občani okoli 12. ure opazili onesnažen vodotok. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so na kraju opravili analizo in ugotovili, da je v vodotoku olje. Skupaj z delavci Komunalnega podjetja Kamnik so preiskali širše območje naselja Perovo in izvor onesnaženja zaznali na gradbišču, kjer je iz tovornega vozila za prevoz betona iztekalo hidravlično olje.

Olje je zaradi spiranja zašlo v kanal meteorne vode in onesnažilo več sto metrov kanala. Gasilci so posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, kanal pa sprali z večjo količino vode. Na več mestih so nastavili pivnike, ki so olje zajeli.