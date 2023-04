Dončić, ki je malce »prekršil pravilo organizacije« in odigral še 35 sekund druge četrtine, je na koncu dosegel 13 točk, pet skokov in tri podaje.

Navijači v dvorani pa po pisanju Nba.com sploh niso vedeli za odločitev Mavericks, zato ob odhodu z igrišča Slovencu niso namenili pričakovanih stoječih ovacij za doseženo v tej sezoni.

Dallas se je že pred večerom »I Feel Slovenia«, ki je potekal v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, odločil, da srečo poišče na naslednjem naboru za ligo NBA. V njem bodo namreč obdržali svoj izbor v prvem krogu, če bo ta padel med prvih deset. Z uvrstitvijo v tako imenovani play-in bi bile te možnosti precej manjše.

Zaradi posebnega večera za slovenske navijače so Dončiću dovolili igrati zadnjih 12 minut v sezoni, medtem ko so Kyrie Irving in še štirje redni člani rotacije že prej končali sezono.

Dallas je kljub številnim odsotnostim vodil po polčasu (67:54), Chicago pa je nato v drugem pripravil preobrat in slavil 39. zmago v sezoni. Mavericks bodo redni del končali na 11. mestu, na play-in turnirju pa bo na zahodu zaigralo še moštvo Oklahoma City Thunder.

Mavericks zadnja tekma sezone čaka v nedeljo ob 21.30, ko bodo tekmeci še San Antonio Spurs.

Največ minut doslej v dresu Milwaukee Bucks pa je ponoči odigral Goran Dragić. Ta je v povsem zdesetkanem moštvu, ki se pripravlja na dvoboje v končnici, odigral 25:33 minute in v tem času dosegel 14 točk, šest skokov in štiri podaje.

Vseeno pa košarkar iz Kosez ni mogel preprečiti visokega poraza proti Memphis Grizzlies. Ti so si z zmago 137:114 zagotovili drugo mesto v zahodni konferenci. Milwaukee pa bo končnico začel z najboljšim izhodiščem v celotni ligi in bo imel vse do morebitnega finala prednost domačega igrišča.