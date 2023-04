Nadvse zainteresirane za Evropo so Domžale, ki v soboto v prvi tekmi tega kroga gostujejo v Sežani pri Taboru, ki pa z Gorico bije tesno bitko za predzadnje mesto, o čemer bosta ekipi, če ne že prej, razčistili v zadnjem krogu 20. maja. Tabor nikakor ni nevšečen. Lep nogomet igrajo Šušnjara, Stanković in kolegi, a prejemajo povsem neprimerne zadetke. Tudi Domžale na drugi strani niso v pozitivnem trendu in za uresničitev ambicij potrebujejo kakšno zmago. Bližnja zgodovina njunih tekem pravi, da goli padajo na obeh straneh, in tudi tokrat lahko pričakujemo to. Torej stava na oba gol za kvoto 1,71.

V drugi tekmi lahko Radomlje z morebitno zmago še povečajo razliko s predzadnjo Gorico, na katero bi znalo vplivati to, kako bo tekmo prej odigral Tabor. Za taktično trdne gostitelje se zdi tekma idealna. Ne preveč kakovosten nasprotnik, ki mora iskati priložnost, zato je 1,32 visok dvojni znak vsekakor nameniti domačinom, vonja pa ta tekma po trdem pokrivanju oziroma po umestnosti stave na manjše skupno število doseženih golov od 2,5, za kar je na voljo stavniški koeficient 1,69.

V tretji sobotni tekmi bo Maribor gostil Koper, ki je v pokalu izgubil z Aluminijem in menda izgubil tudi Kotnika ter deluje ne dovolj sproščeno, a trenutno še vedno drži četrto mesto. Maribor je v zagonu, z Vipotnikom ali brez njega, in je v tej tekmi favorit, stavniška kvota na domačo zmago pa je razmeroma visokih 1,75.

Preostali tekmi bodo odigrali v ponedeljek. Najprej bo Bravo gostil Olimpijo in poskusil na svojem terenu vsaj ne izgubiti, medtem ko bo Olimpija poskusila Šiškarjem vrniti za poraz z 1:6 na prejšnjem gostovanju, kar v nasprotju s tradicijo igrišča navaja na stavo na več od 2,5 gola skupno za kvoto 1,89.

In še manjši derbi za konec kroga, Mura – Celje. Več strasti in tudi kakovosti kaže Mura, zato vsaj dvojni znak v višini 1,40 na Prekmurce, neizbežno pa se zdi tudi, da bo padlo večje število golov.