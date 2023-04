V nedeljo sledi spomladanski vrhunec enodnevnih kolesarskih dirk. Tretji spomenik sezone od severa Pariza do Roubaixa ob francoski meji z Belgijo. Dirka, ki je zaradi svoje težavnosti dobila ime severni pekel. Kolesarji bodo premagali 257,2 kilometra, 54,5 jih bodo prevozili po 29 tlakovanih odsekih. Gre za dirko, na kateri vsi kolesarji trpijo na kolesu, zmagovalec pa se domov vrne z granitno kocko v spomin. Celoten prvi del sezone se je s to mislijo spopadal Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki pa je zaradi padca na dirki po Flandriji zmanjšal svoja pričakovanja. »Padec je bil hud in nekaj časa je bil pod vprašajem tudi moj nedeljski nastop. Vseeno nočem zamuditi priložnosti, za katero sem garal ves ta čas,« pred dirko ni preveč samozavesten lani petouvrščeni kolesar severnega pekla.

Dež omogoča presenečenja

Slovenija je v zadnjih letih svetovna kolesarska velesila. Čeprav je svoj prvi kolesarski spomenik po zaslugi Primoža Rogliča, ko je bil najboljši v Liegu, dobila šele leta 2020, se v nedeljo lahko zapiše v kolesarsko zgodovino. Z morebitnim uspehom Mohoriča bi postala šele šesta nacija z zmagami na vseh petih spomenikih in bi se postavila ob bok Belgiji, Italiji, Franciji, Nizozemski in Švici, ki jim je ta podvig že uspel. Za Slovenijo sta zmage ob Rogliču prispevala še Mohorič (Milano–Sanremo) in Tadej Pogačar (Lombardija in Flandrija). »Še vedno sanjam o stopničkah na tej dirki,« puške še ni povsem vrgel v koruzo 28-letnik iz Podblice pri Kranju.

Eden največjih analitikov v kolesarski karavani se zaveda, da na najtežji dirki sezone ne zmaga vedno najboljši kolesar. Pred prihodom na znameniti velodrom v Roubaixu je treba vedno imeti tudi veliko sreče. Ravno ta je hrbet Mohoriču obrnila lani, ko je doživel tehnično okvaro v ključnem trenutku in se ni mogel boriti za zmago. »Tokrat upam, da se meni obrnejo vse zvezde v prid,« je še dodal eden izmed treh Slovencev z zmago na enem izmed spomenikov. Še veliko več upanja na presenečenje mu vliva vreme v zadnjih dneh na severu Francije, ki je tlakovane odseke spravilo v obupno stanje. Dva dni je močno deževalo. »Kdor bo na teh delih v ospredju, bo imel veliko prednost. Jaz točno vem, kaj je moja naloga,« je zaključil svojo napoved kapetan Bahrain-Victoriousa.

Edini Slovenec na dirki bo imel oči uprte predvsem v dvojico Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). Dva velika specialista za enodnevne klasike, ki imata z Napoleonovimi kockami še neporavnane račune. Lansko zmago brani Dylan van Barle, ki je v pretekli sezoni nastopal za Ineos, tokrat pa nastopa kot sotekmovalec Van Aerta v rumeno-črnem dresu.

Tudi po Baskiji dvoboj Jumbo-Visma:Bahrain-Victorious

Medtem ko se specialisti za enodnevne dirke pripravljajo na nedeljski vrhunec, kolesarji za etapne dirke tekmujejo v Baskiji. Pred današnjo zadnjo šesto etapo ima Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 12 sekund prednosti pred domačinom Mikelom Lando (Bahrain-Victorious). Lanskoletni zmagovalec Toura si je prednost v boju za značilno baskovsko baretko priboril z etapnima zmagama v tretji in četrti etapi. »Brez dvoma me bodo napadali. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da zadržim majico vodilnega,« pred odločilnim dnem v Eibarju sporoča Jonas Vingegaard. Na dirki v vlogi pomočnika nastopa tudiDomen Novak (UAE Emirates).

Dirka po Baskiji, skupno: 1. Vingegaard (Dan, Jumbo-Visma) 17,08:56, 2. Landa (Špa, Bahrain-Victorious) + 0:12, 3. Jensen (Dan, Trek-Segafredo) + 0:32, 4. Gaudu (Fra, Groupama-FDJ) isti čas, 5. Sobrero (Ita, Jayco-AlUla) + 0:34, 126. Novak (Slo, UAE Emirates) + 1,07:59.

*** 54,5 tlakovanih kilometrov v nedeljo čaka kolesarje v 29 odsekih. Trije odseki (Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle in Carrefour de l'Arbre) so označeni z največjo težavnostjo petih zvezdic, šest jih ima štiri, ostali pa tri ali manj. 6 kolesarskih spomenikov od zadnjih 14 so osvojili slovenski kolesarji. Štirikrat je zmagal Tadej Pogačar, po enkrat pa sta bila najboljša Matej Mohorič in Primož Roglič. 5 držav (Italija, Španija, Belgija, Francija in Švica) se lahko pohvali z zmago na vseh petih najbolj pomembnih enodnevnih dirkah v sezoni. Slovenija bi ob uspehu Mateja Mohoriča postala šesta.