Ko minister pozabi na 300 milijonov

Na ministrstvu za naravne vire in prostor ter direkciji za vode trenutno vodijo 335-milijonski projekt naložb v protipoplavne ukrepe. Projekt je vreden približno osemkrat več, kot znaša običajni letni proračun za vse projekte vodne infrastrukture, od oskrbe s pitno vodo do protipoplavnih ukrepov. Gre tudi za daleč največjo naložbo v vsem slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost ter edino, ki je neposredno usmerjena v blaženje posledic podnebnih sprememb.