Vpis v srednje šole: Med bodočimi dijaki so najbolj zaželene gimnazije

Znano je število prijav na posamezna vpisna mesta v srednješolskih strokovnih, poklicnih in gimnazijskih programih. Po pričakovanjih so na prvih mestih gimnazije, zanimanje pa se povečuje tudi za nekatere druge šole. Pedagoški strokovnjaki opozarjajo, da bo treba v prihodnjih letih več pozornosti posvetiti zagotavljanju prostora in načinu zbiranja točk.