V Turčiji bo prihodnji teden na evropskem prvenstvu v gimnastiki tekmovala šestčlanska slovenska reprezentanca. Prihaja do menjave generacij, medtem ko bo Teja Belak prvenstvo izpustila zaradi nosečnosti, Tjaša Kysselef pa se še naprej zdravi po poškodbi. Slovenski dres bodo od 11. do 16. aprila v Antalii nosili Meta Kunaver, Lucija Hribar, Zala Trtnik, Kevin George Buckley, Luka Bojanc in Anže Hribar. Večja reprezentančna pričakovanja imajo v ženski reprezentanci, ki bo tekmovala v ekipni konkurenci, po mnenju selektorja Andreja Mavriča pa imata Lucija Hribar in Zala Trtnik možnosti za uvrstitev v finale mnogoboja.

»Na evropsko prvenstvo se odpravljamo z ekipo. Glede na to, da manjkata Teja in Tjaša, smo se kar namučili, da smo sestavili ekipo, zato smo veseli, da nam je uspelo. Skozi leta smo ugotovili, da če gre na primer samo ena telovadka na tekmo, ima precej težje delo. Lucija, Zala in Meta večjih težav s poškodbami nimajo, trenirajo dobro in so dobro pripravljene. Ponavadi smo bili bolj usmerjeni na cilje po posameznih orodjih, zdaj pa je za Lucijo in Zalo, ki sta odlični mnogobojki, cilj, da se ena od njiju prebije v finale kraljevske discipline,« je na tiskovni konferenci pred odhodom v Turčijo dejal selektor Andrej Mavrič.

»Moj glavni cilj je, da prikažem mnogoboj, kot ga znam in v celoti opravim brez padca. Želim si zbrati vsaj 50 točk. Super sem pripravljena, kar je pokazala tudi zadnja tekma. Zelo se že veselim prvenstva,« meni Lucija Hribar, Zala Trtnik pa dodaja: »Sama sem se začela za mnogoboj za evropsko prvenstvo pripravljati po svetovnih pokalih. Vse je šlo po načrtih in mislim, da so bile priprave uspešne. Upam, da bom to lahko pokazala na tekmi in naredila mnogoboj brez padca.«

»Predvsem mlada Anže in Kevin, ki bosta nastopila v mnogoboju, sta solidno pripravljena. Potrebujeta izkušnjo in potrditev, da sta dobro trenirala. Želimo si, da bi se vsaj eden od njiju preko mnogoboja uvrstil na svetovno prvenstvo, medtem pa se bo Luka predstavil le na krogih. Ob začetku sezone se je vrnil po poškodbi, vendar se je predčasno umaknil iz svetovnega pokala, ker smo ugotovili, da še ni nared. Zdaj je precej bolje pripravljen, malo smo obrnili sestavo in zamenjali seskok. Ob dobri vaji lahko poseže okoli 20. mesta. Jaz sem precej optimističen,« je pred odhodom v Antalio dejal glavni trener moške reprezentance Sebastijan Piletič.

»Kot je omenil že trener, začetek sezone ni bil najbolj obetaven. Vračal sem se po poškodbi in izkazalo se je, da nisem imel dovolj časa za pripravo. Nato sem imel težave še s seskokom, zato sem se vrnil na stari seskok, ki je iste težavnosti kot novi. S tega vidika v sestavi nisem ničesar izgubil, veliko bolje pa mi leži. Moj glavni cilj na evropskem prvenstvu bo, da prikažem dobro sestavo,« si želi Luka Bojanc.