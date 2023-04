Pokalne tekme med tednom so prvoligašem Olimpiji, Mariboru, Celju in Kopru zagotovo vzele nekaj moči, zato jih čaka naporen 30. krog državnega prvenstva. Še posebej Ljubljančane, ki so proti Celju napredovali v polfinale šele po izvajanju enajstmetrovk, pa tudi Celjane in Koprčane, ki so razočarani po izpadu. Moštvo z Obale si je privoščilo največji spodrsljaj, saj jih je izločil drugoligaš Aluminij. Derbi kroga bo na stadionu Žak, kjer se bosta v ljubljanskem obračunu udarila Bravo, ki se bori za obstanek, in Olimpija, ki odšteva tekme do matematične zagotovitve naslova državnega prvaka.

Olimpija ima težavo z neučinkovitostjo

Pri Olimpiji sanjajo scenarij, po katerem bi si matematično zagotovili naslov prvaka naslednji teden na večnem derbiju proti Mariboru v Stožicah. A najprej jih čaka ljubljanski derbi proti Bravu, ki mu v borbi za obstanek trenutno kaže dobro, saj ima pred predzadnjo Gorico pet točk naskoka, pred zadnjim Taborom pa sedem. Goričane sicer čaka pomemben obračun proti Radomljam, Tabor pa bo gostil Domžale, ki lovijo evropsko vozovnico.

»Naš cilj je osvojiti dvojno krono. V pokalu smo prišli v polfinale, v prvenstvu pa smo resnično blizu, da tudi matematično potrdimo naslov prvaka. Na vsaki tekmi do konca sezone bomo krenili na zmago, pa čeprav ni lahko, še posebej ne, ko je med tednom pokalna tekma,« pravi trener Olimpije Albert Riera, ki je Bravo v letošnji sezoni dvakrat ugnal (2:1, 1:0), enkrat pa visoko klonil (1:6). Španski trener trenutno največ pozornosti gotovo posveča slabi učinkovitosti Ljubljančanov, saj več kot enega gola na prvenstveni tekmi niso zabili že vse od 22. februarja, ko so s 4:3 odpravili Gorico, čeprav si v igri pripravijo veliko lepih priložnosti. Bravo želi dobro začeti serijo težkih tekem, ko jih po Olimpiji čakajo še Domžale, Celje in Mura, a bržkone bosta ključni tekmi po njej proti Taboru in Radomljam.

Brnić je ni resneje skupil

Zanimiva obračuna se obetata v boju za drugo in tretje mesto, ki peljeta v evropska tekmovanja, pa tudi četrto, če pokal osvojita Olimpija ali Maribor. V Murski Soboti bo šesta Mura gostila tretje Celje, trenutno drugi Maribor pa pričakuje četrti Koper, ki je poklapan po izpadu iz pokala proti Aluminiju. Štajersko moštvo si napake ni privoščilo in je rutinirano odpravilo Primorje, a je za to plačalo kar visoko ceno, saj se je poškodoval eden od nosilcev moštva Ivan Brnić. »Proti Aluminiju smo imeli kar nekaj smole, saj smo gol dobili iz praktično edinega protinapada. Moramo se hitro sestaviti in uresničiti naše cilje v prvenstvu,« pravi trener Kopra Zoran Zeljković.

»Koper je povezal tri zaporedne prvenstvene zmage, med tednom pa izpadel iz pokalnega tekmovanja in videli bomo, kako se bodo odzvali na poraz v Kidričevem. Koper igra fizičen nogomet, prepoznaven po trdnosti v obrambi in hitrosti v fazi napada. Predvidevamo nekaj rotacij, da osvežimo kri znotraj moštva. Težave ima Brnić ob poškodbi ramena, pri katerem je pregled k sreči pokazal, da ne bo hujših posledic. Vprašljiv je nastop Repasa zaradi bolečin v stegenski mišici, prav tako Vipotnika. Glede na zgoščen tekmovalni ritem ne bomo tvegali, če bo pri kom obstajala bojazen, da ga izgubimo za dalj časa,« pa sporoča strateg Maribora Damir Krznar.

Državno prvenstvo, 30. krog, danes ob 15. uri: Tabor – Domžale,ob 17.30: Radomlje – Gorica, ob 20.15: Maribor – Koper, ponedeljek ob 15. uri: Bravo – Olimpija, ob 17.30: Mura – Celje.